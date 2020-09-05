В России зафиксирован рост продаж масок и антисептиков

В августе 2020 года в России увеличились продажи антисептиков и масок для лица. Об этом свидетельствует аналитика онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру», с которой ознакомился RT.

Так, в августе (по сравнению с июлем этого года) продажи антисептиков выросли на 156%, рост спроса на маски начался с июня.

По данным специалистов, такой заметный рост спроса зафиксирован после планомерного снижения популярности этих товаров с весны текущего года. Так, с апреля по июль продажи антисептиков снизились в семь раз, а масок — в девять раз (с апреля по июнь).

Отмечается также, что в Москве спрос на антисептики в августе по сравнению с июлем вырос на 15%, а маски стали популярнее в столице за этот период на 141%. В Санкт-Петербурге продажи антисептиков выросли на 81%, а масок для лица — на 372%.

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