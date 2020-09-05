В России зафиксирован рост продаж масок и антисептиков
- © Пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы
- РИА Новости
Так, в августе (по сравнению с июлем этого года) продажи антисептиков выросли на 156%, рост спроса на маски начался с июня.
По данным специалистов, такой заметный рост спроса зафиксирован после планомерного снижения популярности этих товаров с весны текущего года. Так, с апреля по июль продажи антисептиков снизились в семь раз, а масок — в девять раз (с апреля по июнь).
Отмечается также, что в Москве спрос на антисептики в августе по сравнению с июлем вырос на 15%, а маски стали популярнее в столице за этот период на 141%. В Санкт-Петербурге продажи антисептиков выросли на 81%, а масок для лица — на 372%.
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