В Приморье рассказали о росте числа ипотечных кредитов

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Объём выдачи ипотечных займов в Приморье по итогам июля составил 5 млрд рублей. Это больше аналогичного показателя 2019 года на 72%.
В Приморье рассказали о росте числа ипотечных кредитов
  • РИА Новости

Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на данные пресс-службы Дальневосточного ГУ Банка России.

Рост ипотечного рынка объясняется снижением ставок и активной реализацией на Дальнем Востоке госпрограмм, позволяющих приобрести жильё в кредит на льготных условиях.

Согласно данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, Приморье является лидером по числу и объёму кредитов, предоставленных в рамках госпрограммы «Дальневосточная ипотека». С декабря 2019 года здесь выдано почти 2,8 тыс. кредитов на более чем 10,5 млрд рублей.

Как сообщал ранее «Янтарный край», в Калининградской области в июле было выдано ипотечных кредитов на 2,3 млрд рублей.

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