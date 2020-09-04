В Приморье начата проверка по факту гибели двух моряков

По факту гибели двух моряков во время тайфуна «Майсак» в Приморье проводится проверка.

Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на данные дальневосточного СУ на транспорте СК России.

3 сентября в бухте Теляковского плавучий кран СПК «Черноморец-34» выкинуло на отмель. В момент инцидента на борту было девять человек. Во время ЧП два человека пропали. Через некоторое время тела двоих погибших матросов были найдены.

Трагедия произошла в то время, когда в районе бушевал тайфун «Майсак».

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко призвал жителей Владивостока и других городов оставаться дома из-за урагана, вызванного тайфуном «Майсак».