В России скончался ещё 121 пациент с коронавирусом

В России за сутки скончался ещё 121 пациент с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных случаев среди заболевших COVID-19 увеличилось до 17 649, передаёт оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

РИА Новости

Накануне в России умерли 114 пациентов с коронавирусом. Доктор биологических наук профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.