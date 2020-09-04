В России скончался ещё 121 пациент с коронавирусом
В России за сутки скончался ещё 121 пациент с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных случаев среди заболевших COVID-19 увеличилось до 17 649, передаёт оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
- РИА Новости
Накануне в России умерли 114 пациентов с коронавирусом.
Доктор биологических наук профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.
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