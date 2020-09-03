В России за сутки умерли 114 пациентов с коронавирусом

В России за сутки скончались ещё 114 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных случаев среди заболевших COVID-19 увеличилось до 17 528, передаёт оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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АГН «Москва»