В России за сутки умерли 115 пациентов с коронавирусом

В России за сутки скончались ещё 115 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных случаев среди заболевших COVID-19 увеличилось до 17 414, передаёт оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

РИА Новости

Накануне сообщалось о смерти 123 пациентов с коронавирусом. Ранее доктор биологических наук профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.