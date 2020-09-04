Шойгу отметил необходимость соблюдать баланс между развитием туризма и природой

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Президент Русского географического общества Сергей Шойгу заявил о необходимости соблюдать баланс между развитием туризма и природой.
Шойгу отметил необходимость соблюдать баланс между развитием туризма и природой
  • РИА Новости

Об этом Шойгу рассказал в беседе с kp.ru и РИА Новости.

«Может, и хорошо, что куда-то ещё попасть нельзя. В Сибири, у меня на родине, есть места, где я ещё ребёнком мог проводить долгие часы, наблюдая за природой. По утрам и вечерам из тайги выходили разные животные. И с восторгом делился своими впечатлениями об этих местах. А теперь я туда приезжаю: с одной стороны — стройка, с другой — трасса для квадроциклов, с третьей — вытоптано всё. И думаю, ну зачем я рассказывал об этом уникальном месте?» — рассказал Сергей Шойгу, отметив, что, возможно, и без его рассказов эти места изменились бы.

На вопрос, как сохранить баланс между развитием туризма и сохранением природы, он ответил, что нужно обратить внимание на образование и воспитание.

«На природе ведь по-разному можно себя вести. Можно аккуратно, бережно, а если «не хочу идти за дровами, валежник и сушняк собирать, а срублю то, что у меня под боком» — это совсем другой подход», — заявил Шойгу.

Ранее Шойгу сказал, что закрытие границ из-за пандемии коронавируса стимулировало у людей интерес к своей стране.

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