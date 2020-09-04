Шойгу прокомментировал ситуацию с внутренним туризмом

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Президент Русского географического общества Сергей Шойгу сказал, что закрытие границ из-за пандемии коронавируса стимулировало у людей интерес к своей стране.
Шойгу прокомментировал ситуацию с внутренним туризмом
  • © пресс-служба РГО

Об этом Сергей Шойгу рассказал в интервью kp.ru и РИА Новости.

«Я надеюсь, что пандемия и закрытие границ позволили вызвать у людей интерес к своей стране. Они начали постепенно её узнавать и понимать, что здесь отдыхать можно ничуть не хуже, а может, и лучше, чем за рубежом», — сказал Шойгу.

В рамках интервью, приуроченного к 175-летию РГО, Сергей Шойгу также рассказал о том, когда пройдёт отложенная большая экспедиция по Курильским островам.

Ранее директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма» Александр Осауленко в беседе с Nation News прокомментировал возобновление авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. 

 

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