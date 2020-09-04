В Хабаровском крае подтоплено более 900 придомовых территорий

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Более 900 придомовых территорий и дачных участков оказались подтоплены в Хабаровском крае, вода зашла в шесть населённых пунктов.
В Хабаровском крае подтоплено более 900 придомовых территорий
  • © Гу Мчс России по Хабаровскому Краю

«Отмечаются подтопления в шести населённых пунктах пяти муниципальных образований. Всего подтоплены 940 придомовых территорий и дачных участков, а также шесть участков внутрипоселковых дорог», — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

Большинство подтопленных дач располагаются на островах Кабельный, Дачный и Большой Уссурийский.

Жителям посёлка Корсаково-2 потребовалась эвакуация.

Ранее в Благовещенске эвакуировали учащихся гимназии №25 из-за подтопления здания.

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