В Хабаровском крае подтоплено более 900 придомовых территорий

Более 900 придомовых территорий и дачных участков оказались подтоплены в Хабаровском крае, вода зашла в шесть населённых пунктов.

© Гу Мчс России по Хабаровскому Краю

«Отмечаются подтопления в шести населённых пунктах пяти муниципальных образований. Всего подтоплены 940 придомовых территорий и дачных участков, а также шесть участков внутрипоселковых дорог», — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону. Большинство подтопленных дач располагаются на островах Кабельный, Дачный и Большой Уссурийский. Жителям посёлка Корсаково-2 потребовалась эвакуация. Ранее в Благовещенске эвакуировали учащихся гимназии №25 из-за подтопления здания.