В Хабаровском крае подтоплено более 900 придомовых территорий
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«Отмечаются подтопления в шести населённых пунктах пяти муниципальных образований. Всего подтоплены 940 придомовых территорий и дачных участков, а также шесть участков внутрипоселковых дорог», — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.
Большинство подтопленных дач располагаются на островах Кабельный, Дачный и Большой Уссурийский.
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