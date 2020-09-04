В Ростовской области произошёл пожар на складе

В Ростовской области произошло возгорание в здании складского помещения бывшего деревообрабатывающего цеха.

Об этом сообщается на сайте областного ГУ МЧС.

Возгорание произошло в городе Шахты по адресу улица Илюшина дом 9 «А».

«В 02:00 мск. — объявлен ранг пожара №2. В 02:41 мск. — пожар локализован на площади 1600 кв. м», — говорится в заявлении.

Отмечается, что открытое горение склада уже ликвидировано. Погибших и пострадавших в результате произошедшего нет.

Ранее в Новосибирске произошёл пожар на складе с лакокрасочной продукцией площадью около 1 тыс. кв. м.