В Новосибирске произошёл пожар на складе с лакокрасочной продукцией

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В Новосибирске произошёл пожар площадью, по предварительным данным, около 1 тыс. кв. м на складе с лакокрасочной продукцией и пластиковыми изделиями. На место ЧП направляется пожарный поезд.
В Новосибирске произошёл пожар на складе с лакокрасочной продукцией
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Информация о пожаре на улице Механизаторов поступила спасателям в 17:15 мск.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что из здания размером 6 тыс. кв. м идёт дым», — заявили в МЧС.

Отмечается, что внутри здания горит лакокрасочная камера.

В июне URA.RU писало, что следственное управление Следственного комитета по ХМАО возбудило уголовное дело из-за пожара на нефтяном резервуаре в Нижневартовске, в результате которого пострадали два человека.

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