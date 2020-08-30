В Новосибирске произошёл пожар на складе с лакокрасочной продукцией
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Информация о пожаре на улице Механизаторов поступила спасателям в 17:15 мск.
«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что из здания размером 6 тыс. кв. м идёт дым», — заявили в МЧС.
Отмечается, что внутри здания горит лакокрасочная камера.
В июне URA.RU писало, что следственное управление Следственного комитета по ХМАО возбудило уголовное дело из-за пожара на нефтяном резервуаре в Нижневартовске, в результате которого пострадали два человека.