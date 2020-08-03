В Волгограде загорелись ёмкости с нефтепродуктами и ангар

В МЧС заявили, что в Волгограде загорелись две ёмкости с нефтепродуктами и деревянный ангар.

Об этом говорится на сайте регионального ведомства.

«По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что на улице Вилянской происходит горение двух ёмкостей с нефтепродуктами 5 куб. м и деревянного ангара на площади около 200 кв. м», — указывается в заявлении.

Уточняется, что в 16:38 (15:38 мск) пожарные ликвидировали горение нефтепродуктов, а в 17:05 (16:05 мск) локализовали возгорание.

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.

Ранее стало известно, что один человек погиб при возгорании на Норильской ТЭЦ-2 на севере Красноярского края.

В июне URA.RU писало, что следственное управление Следственного комитета по ХМАО возбудило уголовное дело из-за пожара на нефтяном резервуаре в Нижневартовске, в результате которого пострадали два человека.