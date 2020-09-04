В России выделят 50 млрд рублей на переселение людей из аварийного жилья

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Правительство России выделит 50 млрд рублей на переселение граждан из аварийного жилья.
В России выделят 50 млрд рублей на переселение людей из аварийного жилья
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«На переселение граждан из аварийного жилья в 2020 году будут направлены дополнительные средства… На решение проблемы аварийного жилищного фонда будет выделено 50 млрд рублей», — говорится в заявлении.

Отмечается, что такое распоряжение в рамках поручения президента России Владимира Путина подписал председатель российского правительства Михаил Мишустин.

Уточняется, что средства поступят из резервного фонда правительства.

Ранее издание «Дни.ру» писало, что спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам совместно с Минфином и Банком России законодательно проработать вопрос об ускоренном расселении ветхого жилья.

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