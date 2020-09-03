МиГ-31 перехватил самолёты США и Британии над Баренцевым морем

Российский истребитель МиГ-31 не допустил нарушения границы России двумя самолётами США и Великобритании, перехватив их над Баренцевым морем. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.

РИА Новости

«3 сентября российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе России две воздушные цели», — сообщили в Национальном центре управления обороной. Экипаж истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и самолёт-разведчик R.1 «Сентинел» ВВС Великобритании. Весь полёт российского МиГ-31 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в ведомстве. Ранее 3 сентября сообщалось, что российский МиГ-31 вылетал на перехват патрульного самолёта Orion Военно-воздушных сил Норвегии над Баренцевым морем.