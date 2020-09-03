За сутки в России от коронавируса вылечились 52 военнослужащих

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За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 52 российских военнослужащих. Об этом свидетельствуют данные информационного бюллетеня Минобороны России.
За сутки в России от коронавируса вылечились 52 военнослужащих
  • РИА Новости

«За прошедшие сутки в Вооружённых силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 52 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооружённых силах России (нарастающим итогом) увеличилась до 10 967 человек», — указывается в тексте.

Отмечается, что более 36,2 тыс. военнослужащих сняты с медицинского контроля по COVID-19.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.

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