За сутки в России от коронавируса вылечились 52 военнослужащих

За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 52 российских военнослужащих. Об этом свидетельствуют данные информационного бюллетеня Минобороны России.

«За прошедшие сутки в Вооружённых силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 52 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооружённых силах России (нарастающим итогом) увеличилась до 10 967 человек», — указывается в тексте.

Отмечается, что более 36,2 тыс. военнослужащих сняты с медицинского контроля по COVID-19.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.