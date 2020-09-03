В Приморском крае прокомментировали кампанию по вакцинации от гриппа

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В Приморском крае прокомментировали кампанию по вакцинации от гриппа, развёрнуты мобильные пункты, в них за два дня сделано более 1000 прививок.
В Приморском крае прокомментировали кампанию по вакцинации от гриппа
  • РИА Новости

Об этом сообщает primamedia.ru со ссылкой на данные краевого Минздрава.

Получить прививку от гриппа можно в территориальной поликлинике по месту жительства, в ФАПах, врачебных амбулаториях. Жителей малочисленных сёл будут доставлять в районную больницу.

В крупных городах уже работают специальные палатки.

«Каждая установленная палатка работает по принципу выездной прививочной бригады. Все специалисты, с кем контактирует пациент, являются квалифицированными медицинскими работниками бюджетного медучреждения, в территориальном ведении которого установлена палатка», — цитирует издание начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава края Евгению Шутку.

Прививочная кампания против гриппа проходит в Приморье с 1 сентября по 1 ноября.

Ранее депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с НСН выразил мнение, что ущерб от гриппа гораздо больше, чем от COVID-19.

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