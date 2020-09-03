Эксперт оценил возобновление авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами

Исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев оценил возобновление авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами.

«Сам Каир не интересен нашим туристам. Хотя там есть великолепные археологические музеи, но всё же это транзитный пункт для Хургады и Шарм-эль-Шейха. Спрос на это направление не будет большой», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его мнению, ОАЭ могут быть интересны туроператорам только в контексте VIP-отелей, поскольку число полётов ограничено и заработать на массовом туризме трудно.

Наиболее выигрышным направлением из трёх Мальцев считает Мальдивы.

Со своей стороны, советник ассоциации «Турпомощь» Валерий Коровкин в беседе с радио Sputnik отметил, что открытие ОАЭ — давно ожидаемая новость.

«Что касается Египта, то открыт Каир. Но Каир — это не курорт Красного моря», — заявил он.

Как добавил эксперт, Мальдивы — дальнее и недешёвое направление, его нельзя назвать массовым.

Ранее директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма» Александр Осауленко прокомментировал возобновление авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами.