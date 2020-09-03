Эксперт прокомментировал возобновление авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами

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Директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма» Александр Осауленко прокомментировал возобновление авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами.
Эксперт прокомментировал возобновление авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
  • РИА Новости

В беседе с Nation News он отметил, что эти страны открылись для въезда около полутора-двух месяцев назад.

Если говорить о Египте, то в настоящее время возобновляются рейсы в Каир, который находится далеко от курортных направлений.

«Дубай всегда был точкой притяжения для российских туристов. Я думаю, что с точки зрения своей ниши это направление быстро восстановится. Это достаточно положительный момент для международного выездного туризма, для российских туристов», — сказал Осауленко.

По его словам, Мальдивы довольно популярны среди россиян, тем более что это круглогодичное направление.

«Поэтому будет пользоваться спросом среди жителей России и ещё наберёт свои обороты», — добавил он.

Ранее первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Кантарович в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с Грецией.

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