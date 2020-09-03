В Приморье рассказали об открытии медицинских классов в школах

В Приморье рассказали об открытии медицинских классов в пяти школах.

«С начала учебного года врачи и педагоги школ разработают программу взаимодействия по учебной работе, а также по внеучебной практической деятельности на базе медучреждений края. Программу медицинских классов мы будем развивать в городах, а в сельских школах организуем углубленную подготовку по естественным предметам в дистанционном режиме совместно с Тихоокеанским государственным медицинским университетом», — цитирует vostokmedia.com министра здравоохранения Приморья Анастасию Худченко.

Как заявили в краевом Минздраве, главная цель проекта — чтобы школьники могли погрузиться в тему здравоохранения и решить, хотят ли они заняться этим в будущем.

Ранее в беседе с изданием «ПолитЭксперт» руководитель молодёжного направления hh.ru Ирина Святицкая дала советы школьникам и студентам по выбору профессии.