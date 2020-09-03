Снаряд времён войны найден у диорамы «Штурм Сапун-горы» в Севастополе

Севастопольские пиротехники МЧС обезвредили снаряд времён Великой Отечественной войны, который был найден вблизи музея «Диорама «Штурм Сапун-горы» при проведении земляных работ.

«Артиллерийский снаряд калибра 100 мм был обнаружен вблизи здания музея «Диорама «Штурм Сапун-горы» на глубине около одного метра», — сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Севастополю.

Сотрудники специализированного отряда извлекли находку из грунта и транспортировали в безопасное место для дальнейшей ликвидации.

В ходе операции ущерба гражданам, объектам культурно-исторической ценности и инфраструктуре не нанесено.

Ранее сообщалось, что в Смоленской области обезвредили 57 боеприпасов времён Великой Отечественной войны за сутки.

Также газета «Известия» сообщала, что специалисты МЧС за сутки нашли в крепости Керчь в Крыму 87 боеприпасов.