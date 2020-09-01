В Смоленской области обезвредили 57 боеприпасов времён Великой Отечественной войны за сутки

В Смоленской области нашли и обезвредили 57 боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на оперативную сводку ГУ МЧС России по региону.

В Рославльском районе были обнаружены четыре миномётные мины калибра и 41 ручная противотанковая граната, в Сафоновском районе — миномётная мина и две подствольные ружейные гранаты.

Кроме того, в Ярцевском районе найдено девять артиллерийских снарядов.

Ранее газета «Известия» сообщала, что специалисты МЧС за сутки нашли в крепости Керчь в Крыму 87 боеприпасов.