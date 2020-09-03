Минздрав выпустил новую версию методрекомендаций по коронавирусу

Министерство здравоохранения России утвердило новую, восьмую версию Временных рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что она была разработана группой ведущих российских учёных и клиницистов.

В Минздраве заявили, что была пересмотрена глава, которая посвящена лечению заболевания, вызываемого новой коронавирусной инфекцией.

В ведомстве пояснили, что в схему лечения включён новый российский препарат для системной противовоспалительной терапии — левилимаб.

«Значительные изменения были внесены в раздел этиотропного лечения. Препараты лопинавир и ритонавир были исключены из рекомендаций как не показавшие достаточной эффективности при лечении COVID-19», — рассказали в министерстве.

В сообщении говорится, что гидроксихлорохин остался в схемах лечения для пациентов с лёгкими и среднетяжелыми формами заболевания.

В Минздраве рассказали, что «в связи с регистрацией вакцины от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак», разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии Гамалеи Минздрава России, был введён новый раздел — специфическая профилактика».

В ведомстве пояснили, что этот раздел описывает показания и противопоказания к применению вакцины, а также список приоритетных групп для первоочередной вакцинации.

В новой версии рекомендаций расширили схемы реабилитации на ранних этапах заболевания.

«Новая версия методрекомендаций размещена на официальном сайте Минздрава России и направлена в регионы для использования в практической работе», — говорится в сообщении.

Ранее в Минздраве сообщали, что первые поставки вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» в России большими партиями начнутся в сентябре.

Вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.