В Вологодской области проверяют сообщения о воспрепятствовании оказанию медпомощи

Короткая ссылка
В Вологодской области следователи проверяют сообщения о воспрепятствовании оказанию медицинской помощи.
В Вологодской области проверяют сообщения о воспрепятствовании оказанию медпомощи
  • РИА Новости

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.

По данным СМИ, из-за перепаханного поля у деревни Галкино в Грязовецком районе машина скорой не смогла проехать по дороге на вызов. Медработник был вынужден идти до населённого пункта пешком. Помощь жительницам деревни была оказана, госпитализация не потребовалась.

После проверки специалисты дадут юридическую оценку ситуации.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области задержали одного из подозреваемых в нападении на станцию скорой помощи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить