В Вологодской области проверяют сообщения о воспрепятствовании оказанию медпомощи

В Вологодской области следователи проверяют сообщения о воспрепятствовании оказанию медицинской помощи.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.

По данным СМИ, из-за перепаханного поля у деревни Галкино в Грязовецком районе машина скорой не смогла проехать по дороге на вызов. Медработник был вынужден идти до населённого пункта пешком. Помощь жительницам деревни была оказана, госпитализация не потребовалась.

После проверки специалисты дадут юридическую оценку ситуации.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области задержали одного из подозреваемых в нападении на станцию скорой помощи.