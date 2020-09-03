Власти Москвы назвали объём потраченных на борьбу с COVID-19 средств

Короткая ссылка
Около 300 млрд рублей власти Москвы потратили на борьбу с распространением коронавирусной инфекции и закупку необходимой техники. Об этом заявил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.
Власти Москвы назвали объём потраченных на борьбу с COVID-19 средств
  • © Кирилл Зыков
  • АГН «Москва»

«Говоря о потерях (из-за пандемии коронавируса. — RT), мы видим выпадающие доходы до 0,5 трлн и плюс около 300 млрд рублей нам стоили дополнительные затраты, направленные на борьбу с коронавирусом: это и закупка расходных материалов, лекарственных препаратов, оборудования для больниц и поликлиник», — приводит ТАСС его слова на Столыпинском форуме.

По последним данным, число выздоровевших после коронавирусной инфекции в Москве превысило 217 тыс.

Доктор биологических наук профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить