Власти Москвы назвали объём потраченных на борьбу с COVID-19 средств

Около 300 млрд рублей власти Москвы потратили на борьбу с распространением коронавирусной инфекции и закупку необходимой техники. Об этом заявил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

«Говоря о потерях (из-за пандемии коронавируса. — RT), мы видим выпадающие доходы до 0,5 трлн и плюс около 300 млрд рублей нам стоили дополнительные затраты, направленные на борьбу с коронавирусом: это и закупка расходных материалов, лекарственных препаратов, оборудования для больниц и поликлиник», — приводит ТАСС его слова на Столыпинском форуме.

По последним данным, число выздоровевших после коронавирусной инфекции в Москве превысило 217 тыс.

Доктор биологических наук профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.