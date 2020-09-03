В Москве за прошедшие сутки после коронавируса выздоровели 1157 человек

В Москве прокомментировали ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, за прошедшие сутки выздоровевших — 1157.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на данные правительства города.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1157 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 217 899», — цитирует издание заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Вице-мэр напомнила, что врачи после лечения проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания.

Доктор биологических наук профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.