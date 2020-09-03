Ефремов выступил в суде с последним словом

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Актёр Михаил Ефремов в последнем слове по делу о ДТП в центре Москвы заявил, что признаёт свою вину и искренне раскаивается, а также что не будет «отмазываться».
Ефремов выступил в суде с последним словом
  • РИА Новости

«Я решил, что я не буду отмазываться. Если бы я пользовался телефонным правом, этого бы суда не было. Поэтому пошёл сюда, чтобы решить всё честно», — цитирует РИА Новости артиста.

Ефремов выразил мнение, что ему дадут десять лет колонии.

«Я разговаривал с Эльманом (Пашаевым, адвокатом. — RT), что десятку точно дадут, но хотел решить честно, пойти в суд, это лишний экспириенс… Алкоголь — дикое зло», — добавил он.

По словам Ефремова, если «не знаешь меры», то попадёшь «на 11 лет на нары».

«Я признаю свою вину и искренне раскаиваюсь, если это сделал я. Мне жаль потерпевших, у них большое горе, никакого негатива никогда к ним не испытывал, мне их очень жалко, соболезную и переживаю за них», — подчеркнул он. 

Ранее прокурор запросил для Ефремова 11 лет колонии по делу о ДТП. В свою очередь, защита просит назначить актёру «справедливый приговор», который не связан с лишением свободы.

Приговор огласят 8 сентября.

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