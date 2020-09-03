Эксперт рассказал о пользе и вреде жевательной резинки

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Заведующий отделением стоматологии и хирургии полости рта МГМСУ имени Евдокимова Григорий Воложин рассказал о пользе и вреде жевательной резинки.
Эксперт рассказал о пользе и вреде жевательной резинки
  • Reuters

«Если мы говорим про жвачку, то нормой является её использование по десять минут после еды. Она стимулирует слюноотделение, а слюна содержит большое количество гуморальных и клеточных элементов иммунной защиты. То есть жвачка способствует выделению и орошению зубов и слизистой оболочки этими иммунными факторами», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, если жевать жвачку дольше десяти минут, то это может привести к различным заболеванием желудочно-кишечного тракта, в том числе к развитию гастрита и язв.

Как уточнил стоматолог, прямого негативного воздействия на ткани полости рта нет, но длительное жевание жвачки ведёт к гипертрофии, то есть переразвитию жевательной мускулатуры.

Ранее врач-диетолог член Федерального медико-биологического агентства России Маргарита Королёва в беседе с ФАН дала рекомендации по питанию для улучшения настроения.

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