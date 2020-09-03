Герой России назвал трагедию в Беслане переломным моментом
- РИА Новости
«После неё все поняли, что с террористами никаких переговоров вестись не должно. Для них существует только два варианта: или сложить оружие, отдавшись в руки правосудия, или быть уничтоженными», — сказал он в беседе со «Взглядом».
По его словам, 16 лет назад не только Россия, но и весь мир был шокирован тем, что произошло в Беслане.
«Сегодня я нахожусь в Хабаровске, где будет зажжена «Свеча памяти» в честь погибших в ходе тех событий», — отметил Бочаров.
Он добавил, что жители всех регионов помнят о произошедшем и скорбят по жертвам трагедии.
Ранее режиссёр Александр Рогаткин рассказал о документальном фильме-расследовании «Беслан».