Герой России назвал трагедию в Беслане переломным моментом

Участник операции по освобождению заложников в Беслане Герой России полковник Вячеслав Бочаров назвал трагедию в школе №1 переломным моментом.

«После неё все поняли, что с террористами никаких переговоров вестись не должно. Для них существует только два варианта: или сложить оружие, отдавшись в руки правосудия, или быть уничтоженными», — сказал он в беседе со «Взглядом».

По его словам, 16 лет назад не только Россия, но и весь мир был шокирован тем, что произошло в Беслане.

«Сегодня я нахожусь в Хабаровске, где будет зажжена «Свеча памяти» в честь погибших в ходе тех событий», — отметил Бочаров.

Он добавил, что жители всех регионов помнят о произошедшем и скорбят по жертвам трагедии.

Ранее режиссёр Александр Рогаткин рассказал о документальном фильме-расследовании «Беслан».