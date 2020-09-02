Режиссёр Александр Рогаткин рассказал о документальном фильме «Беслан»

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Режиссёр Александр Рогаткин рассказал о документальном фильме-расследовании «Беслан», премьера которого состоится 3 сентября на канале «Россия 1».
Режиссёр Александр Рогаткин рассказал о документальном фильме «Беслан»
  • © аккаунт Александра Рогаткина в Facebook

«Ничего более страшного и ужасного не было в нашей новейшей истории, поэтому, конечно, это будет привлекать внимание всех журналистов», — заявил он в беседе с РИА Новости.

По его словам, в последнее время выдвигается масса альтернативных теорий, легенд.

«Мы попробовали рассказать о многих мифах», — отметил Рогаткин.

Кроме того, сообщил режиссёр, в фильме много человеческих историй, трагедий, как люди все эти годы живут с этим, как создают новые семьи.

«Мы в июле начали снимать, успели к 3 сентября доделать фильм. Формат большой получился», — добавил он.

Ранее сообщалось, что акция памяти жертв Беслана пройдёт в Ижевске.

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