Режиссёр Александр Рогаткин рассказал о документальном фильме «Беслан»
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«Ничего более страшного и ужасного не было в нашей новейшей истории, поэтому, конечно, это будет привлекать внимание всех журналистов», — заявил он в беседе с РИА Новости.
По его словам, в последнее время выдвигается масса альтернативных теорий, легенд.
«Мы попробовали рассказать о многих мифах», — отметил Рогаткин.
Кроме того, сообщил режиссёр, в фильме много человеческих историй, трагедий, как люди все эти годы живут с этим, как создают новые семьи.
«Мы в июле начали снимать, успели к 3 сентября доделать фильм. Формат большой получился», — добавил он.
Ранее сообщалось, что акция памяти жертв Беслана пройдёт в Ижевске.