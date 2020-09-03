В Твери открыли памятник труженикам тыла
- © Парк Победы Тверь (Дирекция парков)
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Об этом сообщает tverigrad.ru.
Монумент представляет собой барельефное изображение женщины и ребёнка, стоящих у станка. Также есть надпись «Потомки благодарны вам, родные, за то, что вы выстояли и победили».
Установка таких памятных знаков проходит в городах России в рамках проекта «Аллея российской славы».
Также стало известно, что на Мамаевом кургане в Волгограде прозвучал «выстрел памяти», посвящённый годовщине завершения Второй мировой войны, передаёт novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
На церемонии присутствовал начальник Волгоградского гарнизона Вадим Клименко. Также участвовали военный оркестр и рота почётного караула.
Ранее сообщалось, что в Приморье выделили 94 млн рублей на дополнительную поддержку детей войны в августе.