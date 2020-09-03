В Твери открыли памятник труженикам тыла

Короткая ссылка
В парке Победы в Твери состоялась церемония открытия памятника труженикам тыла Калинина и Калининской области.
В Твери открыли памятник труженикам тыла
  • © Парк Победы Тверь (Дирекция парков)
  • vk.com

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Монумент представляет собой барельефное изображение женщины и ребёнка, стоящих у станка. Также есть надпись «Потомки благодарны вам, родные, за то, что вы выстояли и победили».

Установка таких памятных знаков проходит в городах России в рамках проекта «Аллея российской славы».

Также стало известно, что на Мамаевом кургане в Волгограде прозвучал «выстрел памяти», посвящённый годовщине завершения Второй мировой войны, передаёт novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

На церемонии присутствовал начальник Волгоградского гарнизона Вадим Клименко. Также участвовали военный оркестр и рота почётного караула.

Ранее сообщалось, что в Приморье выделили 94 млн рублей на дополнительную поддержку детей войны в августе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить