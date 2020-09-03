В Твери открыли памятник труженикам тыла

В парке Победы в Твери состоялась церемония открытия памятника труженикам тыла Калинина и Калининской области.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Монумент представляет собой барельефное изображение женщины и ребёнка, стоящих у станка. Также есть надпись «Потомки благодарны вам, родные, за то, что вы выстояли и победили».

Установка таких памятных знаков проходит в городах России в рамках проекта «Аллея российской славы».

Также стало известно, что на Мамаевом кургане в Волгограде прозвучал «выстрел памяти», посвящённый годовщине завершения Второй мировой войны, передаёт novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

На церемонии присутствовал начальник Волгоградского гарнизона Вадим Клименко. Также участвовали военный оркестр и рота почётного караула.

Ранее сообщалось, что в Приморье выделили 94 млн рублей на дополнительную поддержку детей войны в августе.