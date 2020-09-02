В Приморье выделили 94 млн рублей на дополнительную поддержку «детей войны» в августе
- РИА Новости
Об этом сообщает vostokmedia.com.
«Это может быть перечисление на банковскую карту или получение через почтовое отделение. Если по каким-то причинам выплата не поступила в августе, почтальон доставит её в сентябре», — заявили в краевом Министерстве труда и социальной политики.
«Дети войны» в Приморье получают дополнительные выплаты дважды в год — в апреле и августе.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде вручили юбилейные медали ветеранам Великой Отечественной войны.