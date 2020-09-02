В Приморье выделили 94 млн рублей на дополнительную поддержку «детей войны» в августе

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В Приморском крае выделили 94,2 млн рублей из регионального бюджета на дополнительную поддержку «детей войны» в августе.
В Приморье выделили 94 млн рублей на дополнительную поддержку «детей войны» в августе
  • РИА Новости

Об этом сообщает vostokmedia.com.

«Это может быть перечисление на банковскую карту или получение через почтовое отделение. Если по каким-то причинам выплата не поступила в августе, почтальон доставит её в сентябре», — заявили в краевом Министерстве труда и социальной политики.

«Дети войны» в Приморье получают дополнительные выплаты дважды в год — в апреле и августе.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде вручили юбилейные медали ветеранам Великой Отечественной войны.

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