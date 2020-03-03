В Калининграде вручили юбилейные медали ветеранам Великой Отечественной войны

В Калининграде продолжают вручать юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Об этом сообщает «Янтарный край».

Торжественная церемония состоялась в школе №50. После награждения ветеранов творческие коллективы представили литературно-музыкальную композицию и провели праздничный концерт.

До мая 2020 года в Калининграде вручат медали почти 2,6 тыс. ветеранов, а также инвалидов, тружеников тыла и бывших несовершеннолетних узников концлагерей.

Ранее НСН сообщала, что в Тверской области увеличат размер единовременной выплаты ветеранам ко Дню Победы.