В Калининграде вручили юбилейные медали ветеранам Великой Отечественной войны
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край».
Торжественная церемония состоялась в школе №50. После награждения ветеранов творческие коллективы представили литературно-музыкальную композицию и провели праздничный концерт.
До мая 2020 года в Калининграде вручат медали почти 2,6 тыс. ветеранов, а также инвалидов, тружеников тыла и бывших несовершеннолетних узников концлагерей.
Ранее НСН сообщала, что в Тверской области увеличат размер единовременной выплаты ветеранам ко Дню Победы.