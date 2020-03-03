В Калининграде вручили юбилейные медали ветеранам Великой Отечественной войны

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В Калининграде продолжают вручать юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
В Калининграде вручили юбилейные медали ветеранам Великой Отечественной войны
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край».

Торжественная церемония состоялась в школе №50. После награждения ветеранов творческие коллективы представили литературно-музыкальную композицию и провели праздничный концерт.

До мая 2020 года в Калининграде вручат медали почти 2,6 тыс. ветеранов, а также инвалидов, тружеников тыла и бывших несовершеннолетних узников концлагерей.

Ранее НСН сообщала, что в Тверской области увеличат размер единовременной выплаты ветеранам ко Дню Победы.

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