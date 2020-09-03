Эксперт оценил перспективы рынка апартаментов

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Коммерческий директор компании «Мосреалстрой» Павел Логачёв оценил перспективы рынка апартаментов.
Эксперт оценил перспективы рынка апартаментов
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«Интерес к данному формату со стороны покупателя высок: доля апартаментов в структуре спроса достигла 8—10%. Особенное внимание уделяется лотам с отделкой. С 2017 по 2020 год их доля в Москве выросла с 60 до 90%, при этом наиболее активный скачок наблюдался на объектах смешанного типа, где предлагаются апартаменты как с отделкой, так и без неё», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его мнению, полностью апартаменты к жилью, скорее всего, не приравнять, поскольку цель нового закона — устранить пробел в законодательстве и придать легальный статус нежилым помещениям, построенным за эти годы (кроме апартаментов гостиничного типа), где по факту проживают люди.

«На мой взгляд, в сентябре можно ожидать следующие варианты развития событий: в законодательстве появится подвид жилого помещения — апартаменты; ставку налога снизят с 1,5—2 до 0,5% (как сейчас по гостиницам); владельцы такой недвижимости смогут получить регистрацию», — сказал эксперт.

Ранее вице-президент Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленобласти Юрий Загоровский в беседе с Inforeactor прокомментировал планы по открытию онлайн-агрегатора по аренде жилья.

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