Эксперт прокомментировал планы по открытию онлайн-агрегатора по аренде жилья
- РИА Новости
«Очевидно, что создаваемая новая платформа нацелена на то, чтобы повысить прозрачность этого рынка для государства и вывести его участников, а именно собственников недвижимости, в правовое поле и, так сказать, в налоговую обязательность», — сказал Загоровский в беседе с Inforeactor.
Как отметил эксперт, платформы для аренды жилья уже есть, причём и крупные, и поменьше. Работают и риелторские агентства — чтобы помогать сдавать жильё в аренду или найти желаемый объект на подходящих условиях, добавил он.
Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилищного кредитования России.