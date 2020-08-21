Эксперт прокомментировал планы по открытию онлайн-агрегатора по аренде жилья

Вице-президент Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленобласти Юрий Загоровский прокомментировал заявление гендиректора компании «Дом.рф» Виталия Мутко о том, что в 2021 году в России планируется открыть онлайн-агрегатор по аренде жилья.

«Очевидно, что создаваемая новая платформа нацелена на то, чтобы повысить прозрачность этого рынка для государства и вывести его участников, а именно собственников недвижимости, в правовое поле и, так сказать, в налоговую обязательность», — сказал Загоровский в беседе с Inforeactor.

Как отметил эксперт, платформы для аренды жилья уже есть, причём и крупные, и поменьше. Работают и риелторские агентства — чтобы помогать сдавать жильё в аренду или найти желаемый объект на подходящих условиях, добавил он.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилищного кредитования России.