В Якутии возбуждено дело по факту хищения более 70 млн рублей при реализации нацпроекта

В Якутии возбуждено уголовное дело по факту мошенничества и хищения более 70 млн рублей, направленных на реализацию нацпроекта.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные пресс-службы СУ СК России по республике.

«Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора микрокредитной компании «Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)» и её заместителя», — цитирует издание сообщение СК.

В рамках расследования задержаны шесть человек, в отношении которых будет избрана мера пресечения, проведено более десяти обысков.

В настоящее время ведётся следствие.

Ранее стало известно, что Центробанк выявил способ хищения средств со счетов клиентов в банках с использованием системы быстрых платежей.