В Якутии возбуждено дело по факту хищения более 70 млн рублей при реализации нацпроекта
- РИА Новости
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные пресс-службы СУ СК России по республике.
«Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора микрокредитной компании «Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)» и её заместителя», — цитирует издание сообщение СК.
В рамках расследования задержаны шесть человек, в отношении которых будет избрана мера пресечения, проведено более десяти обысков.
В настоящее время ведётся следствие.
Ранее стало известно, что Центробанк выявил способ хищения средств со счетов клиентов в банках с использованием системы быстрых платежей.