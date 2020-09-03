В Благовещенске прокуратура начала проверку в гимназии из-за ожогов глаз учеников

В Благовещенске прокуратура начала проверку в гимназии из-за ожогов роговицы глаз учеников. Травмы получили 13 детей.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Амурской области.

«Прокуратура города Благовещенска проводит проверку в связи с происшествием в МАОУ «Алексеевская гимназия города Благовещенска», — цитирует издание данные пресс-службы.

Уточняется, что в помещении учебного кабинета на протяжении длительного времени была включена ультрафиолетовая лампа для кварцевания, она должна работать на переменах в отсутствие детей.

В ходе проверки прокуратура даст оценку исполнению законодательства об образовании в части обеспечения безопасного учебного процесса, а также проверит соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства.

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