В Благовещенске прокуратура начала проверку в гимназии из-за ожогов глаз учеников
- РИА Новости
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Амурской области.
«Прокуратура города Благовещенска проводит проверку в связи с происшествием в МАОУ «Алексеевская гимназия города Благовещенска», — цитирует издание данные пресс-службы.
Уточняется, что в помещении учебного кабинета на протяжении длительного времени была включена ультрафиолетовая лампа для кварцевания, она должна работать на переменах в отсутствие детей.
В ходе проверки прокуратура даст оценку исполнению законодательства об образовании в части обеспечения безопасного учебного процесса, а также проверит соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства.
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