Эксперт рассказала, как не думать о бессмысленной работе

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Психолог, эксперт по личностному росту Елена Скляр рассказала, как не думать о бессмысленной работе.
Эксперт рассказала, как не думать о бессмысленной работе
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В беседе с изданием «ПолитЭксперт» она посоветовала задаться вопросом, с какой целью человек пришёл на работу.

«Например, я пришёл на работу для того, чтобы зарабатывать деньги, пройти по карьерной лестнице или же за опытом, чтобы потом, возможно, даже создать своё предприятие. Получается, что если человек себе сам честно признается, то, исходя из этих причин, он сможет ответить себе на вопрос, зачем исполнять те поручения, которые считает бессмысленными», — сказала Скляр.

По её словам, вопрос о бессмысленности тех или иных поручений — это вопрос из собственной картины мира сотрудника, который не оценивает всю ситуацию в целом как руководитель.

Как добавила эксперт, самое главное — быть честным с собой.

Ранее руководитель пресс-службы hh.ru Ирина Жильникова в беседе с Nation News рассказала об основных составляющих резюме.

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