Россияне рассказали о самых неприятных вопросах работодателей

Россияне рассказали о самых неприятных вопросах, которые им задавали на собеседовании потенциальные работодатели.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса SuperJob. В исследовании приняли участие 2 тыс. экономически активных граждан из всех регионов.

По словам 56% респондентов, некоторые вопросы работодателей им откровенно не нравятся, несмотря на то что они входят в стандартную схему собеседования и оценки кандидатов.

Вопрос о причинах увольнения с предыдущего места работы нервирует 12% участников опроса, а проявление интереса к личной жизни и карьерному будущему возмущает по 5% россиян.

В список также попали вопросы о желаемом уровне заработка, детях, личных достоинствах и недостатках, возрасте и опыте работы.

Как считают 36% респондентов, работодатель вправе уточнять все интересующие его вопросы относительно работы.

Ранее руководитель пресс-службы hh.ru Ирина Жильникова в беседе с Nation News рассказала об основных составляющих резюме.