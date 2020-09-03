Россияне рассказали о самых неприятных вопросах работодателей
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса SuperJob. В исследовании приняли участие 2 тыс. экономически активных граждан из всех регионов.
По словам 56% респондентов, некоторые вопросы работодателей им откровенно не нравятся, несмотря на то что они входят в стандартную схему собеседования и оценки кандидатов.
Вопрос о причинах увольнения с предыдущего места работы нервирует 12% участников опроса, а проявление интереса к личной жизни и карьерному будущему возмущает по 5% россиян.
В список также попали вопросы о желаемом уровне заработка, детях, личных достоинствах и недостатках, возрасте и опыте работы.
Как считают 36% респондентов, работодатель вправе уточнять все интересующие его вопросы относительно работы.
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