В Нижнем Новгороде рассказали об обнаружении останков десяти человек
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на данные пресс-службы следственного управления СК России по Нижегородской области.
«Сейчас можно уже говорить откровенно, что останки примерно относятся к середине прошлого века, то есть 40−60-е годы», — цитирует издание сообщение ведомства.
Признаков насильственной смерти не обнаружено, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит время и причину смерти.
Ранее «Крыминформ» сообщал о перезахоронении останков 27 красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны в Крыму.