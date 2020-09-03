В Нижнем Новгороде рассказали об обнаружении останков десяти человек

В Нижнем Новгороде в Берёзовой Пойме найдены останки десяти человек, которым, по предварительным данным, около 60 лет.

Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на данные пресс-службы следственного управления СК России по Нижегородской области.

«Сейчас можно уже говорить откровенно, что останки примерно относятся к середине прошлого века, то есть 40−60-е годы», — цитирует издание сообщение ведомства.

Признаков насильственной смерти не обнаружено, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит время и причину смерти.

Ранее «Крыминформ» сообщал о перезахоронении останков 27 красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны в Крыму.