Власти Москвы рассказали о новых возможностях приложения «Моя Москва»

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Власти столицы рассказали о новых возможностях приложения «Моя Москва», пользователям стало удобнее оплачивать счета.
Власти Москвы рассказали о новых возможностях приложения «Моя Москва»
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на данные портала мэра и правительства столицы.

«Благодаря новым фильтрам, которые появились в разделе «Мои платежи», жителям станет удобнее просматривать в приложении выставленные начисления. Если ранее счета отображались одним списком, то теперь находить их можно по конкретным категориям», — цитирует издание представителей пресс-службы Департамента информационных технологий города.

В обновлённой версии появились категории «ЖКУ», «Дети», «Штрафы», «ФССП» и другие.

Новые фильтры находятся в верхней панели.

Ранее президент Ассоциации российских банков, член совета директоров Национального бюро кредитных историй Гарегин Тосунян в беседе с НСН прокомментировал предложение запретить оформление кредитов через мобильные приложения.

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