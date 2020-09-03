Потерпевшие просят проверить показания свидетелей защиты Ефремова
- РИА Новости
«Прошу суд отнестись критически к показаниям свидетелей Александра Кобца, Андрея Гаева и Тевана Багдасяна из-за их противоречивости и непоследовательности», — цитирует ТАСС адвоката Анну Бутырину.
Представители потерпевших хотят, чтобы правоохранительные органы выяснили, содержатся ли в действиях этих лиц признаки ст. 307 УК (заведомо ложные показания).
По словам Бутыриной, все трое были предупреждены об ответственности за дачу ложных показаний.
Ранее прокурор попросил приговорить Ефремова к 11 годам колонии.