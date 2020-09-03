Потерпевшие просят проверить показания свидетелей защиты Ефремова

Представители потерпевших просят суд вынести частное определение для проведения доследственной проверки в отношении свидетелей, утверждавших, что актёр Михаил Ефремов не находился за рулём в момент смертельного ДТП.

«Прошу суд отнестись критически к показаниям свидетелей Александра Кобца, Андрея Гаева и Тевана Багдасяна из-за их противоречивости и непоследовательности», — цитирует ТАСС адвоката Анну Бутырину.

Представители потерпевших хотят, чтобы правоохранительные органы выяснили, содержатся ли в действиях этих лиц признаки ст. 307 УК (заведомо ложные показания).

По словам Бутыриной, все трое были предупреждены об ответственности за дачу ложных показаний.

Ранее прокурор попросил приговорить Ефремова к 11 годам колонии.