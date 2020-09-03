Законопроект об отмене транспортного налога внесён в Госдуму

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В Госдуму внесён законопроект об отмене в России транспортного налога. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.
Законопроект об отмене транспортного налога внесён в Госдуму
  • РИА Новости

Как говорится в пояснительной записке, проект федерального закона «разработан в целях снижения избыточного налогообложения путём отмены взимания транспортного налога в Российской Федерации».

«Главная несправедливость транспортного налога состоит в том, что он исчисляется в зависимости от мощности двигателя транспортного средства, а не от срока его эксплуатации и других характеристик. В результате данный налог платят одинаково те, кто за рулём автомобиля ежедневно, и те, кто использует его лишь изредка», — отмечается в документе.

В августе сообщалось, что член комитета Госдумы по контролю и регламенту Андрей Барышев внёс в нижнюю палату парламента законопроект об отмене транспортного налога с 2021 года.

Ранее главный редактор издания «За рулём» Максим Кадаков оценил в беседе с Nation News предложение депутата Госдумы Василия Власова отменить транспортный налог на российские автомобили.

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