Законопроект об отмене транспортного налога внесён в Госдуму

В Госдуму внесён законопроект об отмене в России транспортного налога. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Как говорится в пояснительной записке, проект федерального закона «разработан в целях снижения избыточного налогообложения путём отмены взимания транспортного налога в Российской Федерации».

«Главная несправедливость транспортного налога состоит в том, что он исчисляется в зависимости от мощности двигателя транспортного средства, а не от срока его эксплуатации и других характеристик. В результате данный налог платят одинаково те, кто за рулём автомобиля ежедневно, и те, кто использует его лишь изредка», — отмечается в документе.

В августе сообщалось, что член комитета Госдумы по контролю и регламенту Андрей Барышев внёс в нижнюю палату парламента законопроект об отмене транспортного налога с 2021 года.

Ранее главный редактор издания «За рулём» Максим Кадаков оценил в беседе с Nation News предложение депутата Госдумы Василия Власова отменить транспортный налог на российские автомобили.