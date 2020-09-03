При пожарах в Ростовской области пострадали 14 человек
- РИА Новости
Он отметил, что пройденная огнём площадь в Тарасовском районе достигла 700 га, повреждено два строения.
«В Красносулинском районе, станция Замчалово, повреждено огнём 15 нежилых и жилых строений. Трава сгорела на двух гектарах. Пострадали 14 граждан. Погибший — одна женщина», — цитирует Артёмов.
По его данным, в Каменском районе повреждено 11 строений.
Ранее в трёх районах области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров.