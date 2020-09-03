При пожарах в Ростовской области пострадали 14 человек

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В результате пожаров в Ростовской области пострадали 14 человек, один погиб, сообщил замгубернатора региона Вадим Артёмов на заседании штаба по ликвидации ЧС.
При пожарах в Ростовской области пострадали 14 человек
  • РИА Новости

Он отметил, что пройденная огнём площадь в Тарасовском районе достигла 700 га, повреждено два строения.

«В Красносулинском районе, станция Замчалово, повреждено огнём 15 нежилых и жилых строений. Трава сгорела на двух гектарах. Пострадали 14 граждан. Погибший — одна женщина», — цитирует Артёмов.

По его данным, в Каменском районе повреждено 11 строений.

Ранее в трёх районах области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров.

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