При пожарах в Ростовской области пострадали 14 человек

В результате пожаров в Ростовской области пострадали 14 человек, один погиб, сообщил замгубернатора региона Вадим Артёмов на заседании штаба по ликвидации ЧС.

РИА Новости

Он отметил, что пройденная огнём площадь в Тарасовском районе достигла 700 га, повреждено два строения. «В Красносулинском районе, станция Замчалово, повреждено огнём 15 нежилых и жилых строений. Трава сгорела на двух гектарах. Пострадали 14 граждан. Погибший — одна женщина», — цитирует Артёмов. По его данным, в Каменском районе повреждено 11 строений. Ранее в трёх районах области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров.