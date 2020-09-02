Экс-глава Шлиссельбурга заявил о возбуждении дела против него
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Об этом он рассказал РИА Новости.
По его словам, в здании городской администрации, по месту его жительства и регистрации прошли обыски.
«Мне сообщили, что в отношении меня возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 285. Сегодня по адресу, где я проживаю, и по адресу регистрации, где живёт моя мама, прошли обыски. Знаю, что обыск был и в здании администрации города», — сказал он.
По данным агентства, поводом для возбуждения дела послужила проверка прокуратуры, которая показала, что Номеров незаконно получал надбавку в 200% к окладу, находясь в должности главы города с 2018 по 2020 год. Сумма выплат составила более 700 тыс. рублей.
«Я не согласен с таким решением. Когда постановление Совета депутатов о выплате подписывалось, оно должно было проходить проверку в прокуратуре», — отметил Номеров, добавив, что будет обжаловать решения соответствующих органов.
Ранее в СК рассказали об уголовных делах в отношении экс-замгубернатора Курганской области Сергея Пугина.