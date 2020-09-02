В Удмуртии вынесли приговор по делу о ложном звонке про теракт

В Удмуртии вынесли приговор по делу о ложном сообщении о теракте.

Об этом информирует udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу республиканской прокуратуры.

В мае нетрезвый житель Глазова позвонил в единую дежурно-диспетчерскую службу. Он заявил, что неизвестные якобы хотят взорвать городскую систему водоснабжения.

К месту жительства мужчины прибыли полицейские, медики и пожарные.

Суд приговорил обвиняемого к лишению свободы на год условно, с годичным испытательным сроком.

Ранее URA.RU передавало, что в Екатеринбурге организовали проверку по факту ложного сообщения о минировании.