В Удмуртии вынесли приговор по делу о ложном звонке про теракт

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В Удмуртии вынесли приговор по делу о ложном сообщении о теракте.
В Удмуртии вынесли приговор по делу о ложном звонке про теракт
  • РИА Новости

Об этом информирует udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу республиканской прокуратуры.

В мае нетрезвый житель Глазова позвонил в единую дежурно-диспетчерскую службу. Он заявил, что неизвестные якобы хотят взорвать городскую систему водоснабжения.

К месту жительства мужчины прибыли полицейские, медики и пожарные.

Суд приговорил обвиняемого к лишению свободы на год условно, с годичным испытательным сроком.

Ранее URA.RU передавало, что в Екатеринбурге организовали проверку по факту ложного сообщения о минировании.

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