В Екатеринбурге проводят проверку по факту ложного сообщения о минировании

В Екатеринбурге организовали проверку по факту ложного сообщения о минировании.

Об этом информирует URA.RU.

Звонок с угрозой взорвать дом поступил на номер 112.

«Личность неадекватного гражданина была установлена сыщиками уголовного розыска. Реальной угрозы ни людям, ни зданию не было. По итогам начавшейся проверки будет принято обоснованное процессуальное решение», — заявил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, мужчина находится под стражей в изоляторе временного содержания.

Со своей стороны, в пресс-службе «Екатеринбурггаза» рассказали, что как только адрес был установлен, на место прибыла аварийная бригада газовой службы.

«Спасатели газовой службы проверили всю систему газоснабжения дома, она полностью исправна, загазованности в подъезде, квартире, подвале и колодцах не зафиксировано», — отметили в пресс-службе.

Ранее Newstracker.ru сообщал, что в Ставрополе вынесли приговор по делу о ложном минировании.