В Ставрополе вынесли приговор по делу о ложном минировании

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В Ставрополе вынесли приговор в отношении обвиняемого по делу о ложном минировании.
В Ставрополе вынесли приговор по делу о ложном минировании
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на прокуратуру Промышленного района.

В июле 2019 года мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в службу «112» и заявил, что на территории одного из образовательных учреждений закладывают бомбу.

«Действия мужчины привели к дезорганизации работы органов власти и правопорядка», — рассказали в прокуратуре.

Обвиняемого приговорили к трём годам заключения условно.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что власти Москвы дали рекомендации родителям по ситуациям с ложным минированием.

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