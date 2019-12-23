Власти Москвы дали рекомендации родителям по ситуациям с ложным минированием

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Заместитель главы московского Департамента образования и науки Антон Молев дал рекомендации родителям школьников и дошкольников по ситуациям с ложным минированием. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на видеообращение чиновника.
Власти Москвы дали рекомендации родителям по ситуациям с ложным минированием
  • РИА Новости

Молев призвал не поддаваться панике в такие моменты.

«Я думаю, что именно это напряжение и было целью тех, кто организовывает подобные телефонные атаки», — сказал он.

Чиновник также указал на приоритет безопасности детей, несмотря на то что частые сообщения о минировании школ и детсадов сказываются на учебном процессе.

Кроме того, Молев отметил, что школьникам нужно чётко и быстро следовать указаниям учителя или воспитателя в случае поступления сигнала.

Ранее Transsibinfo.com передавал, что в Хабаровске эвакуировали 12 школ и отменили занятия в пяти университетах после сообщений о минировании.

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