Власти Москвы дали рекомендации родителям по ситуациям с ложным минированием
- РИА Новости
Молев призвал не поддаваться панике в такие моменты.
«Я думаю, что именно это напряжение и было целью тех, кто организовывает подобные телефонные атаки», — сказал он.
Чиновник также указал на приоритет безопасности детей, несмотря на то что частые сообщения о минировании школ и детсадов сказываются на учебном процессе.
Кроме того, Молев отметил, что школьникам нужно чётко и быстро следовать указаниям учителя или воспитателя в случае поступления сигнала.
Ранее Transsibinfo.com передавал, что в Хабаровске эвакуировали 12 школ и отменили занятия в пяти университетах после сообщений о минировании.