Минпромторг объяснил идею запретить фотографировать книги в магазинах

Предложение Минпромторга запретить фотографирование книг в магазинах до их покупки касается только содержательной части изданий, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

Там отметили, что нередко возникают ситуации, когда покупатели вместо того, чтобы приобрести литературу (в основном научную и учебную), просто фотографируют нужные страницы.

«Именно на ограничение копирования и фотографирования печатных изданий на территории книжных магазинов до приобретения товара направлен пункт 78 предложенного к обсуждению проекта правил», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что речь не идёт о внешнем виде изданий.

Ранее юрист Мария Ярмуш в беседе с RT поддержала инициативу Минпромторга.