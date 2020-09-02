Минпромторг объяснил идею запретить фотографировать книги в магазинах
- РИА Новости
Там отметили, что нередко возникают ситуации, когда покупатели вместо того, чтобы приобрести литературу (в основном научную и учебную), просто фотографируют нужные страницы.
«Именно на ограничение копирования и фотографирования печатных изданий на территории книжных магазинов до приобретения товара направлен пункт 78 предложенного к обсуждению проекта правил», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что речь не идёт о внешнем виде изданий.
Ранее юрист Мария Ярмуш в беседе с RT поддержала инициативу Минпромторга.