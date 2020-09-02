Минпромторг объяснил идею запретить фотографировать книги в магазинах

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Предложение Минпромторга запретить фотографирование книг в магазинах до их покупки касается только содержательной части изданий, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.
Минпромторг объяснил идею запретить фотографировать книги в магазинах
  • РИА Новости

Там отметили, что нередко возникают ситуации, когда покупатели вместо того, чтобы приобрести литературу (в основном научную и учебную), просто фотографируют нужные страницы.

«Именно на ограничение копирования и фотографирования печатных изданий на территории книжных магазинов до приобретения товара направлен пункт 78 предложенного к обсуждению проекта правил», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что речь не идёт о внешнем виде изданий. 

Ранее юрист Мария Ярмуш в беседе с RT поддержала инициативу Минпромторга.

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