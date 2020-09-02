Томская область 3 сентября примет участие в «Диктанте Победы»

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Томская область 3 сентября примет участие в «Диктанте Победы», посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Томская область 3 сентября примет участие в «Диктанте Победы»
  • РИА Новости

Об этом сообщает Vtomske.ru со ссылкой на данные администрации региона.

Присоединиться к акции могут все желающие.

В Томской области для проведения диктанта организовано 30 площадок во всех муниципалитетах.

Для участия в акции нужно зарегистрироваться на сайте проекта диктантпобеды.рф и выбрать площадку, где будет проходить тест.

Пройти диктант можно онлайн, в том числе через приложение для смартфона.

Ранее НСН сообщала, что Новосибирская область примет участие в «Диктанте Победы».

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