Томская область 3 сентября примет участие в «Диктанте Победы», посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом сообщает Vtomske.ru со ссылкой на данные администрации региона.

Присоединиться к акции могут все желающие.

В Томской области для проведения диктанта организовано 30 площадок во всех муниципалитетах.

Для участия в акции нужно зарегистрироваться на сайте проекта диктантпобеды.рф и выбрать площадку, где будет проходить тест.

Пройти диктант можно онлайн, в том числе через приложение для смартфона.

Ранее НСН сообщала, что Новосибирская область примет участие в «Диктанте Победы».