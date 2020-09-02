Томская область 3 сентября примет участие в «Диктанте Победы»
- РИА Новости
Об этом сообщает Vtomske.ru со ссылкой на данные администрации региона.
Присоединиться к акции могут все желающие.
В Томской области для проведения диктанта организовано 30 площадок во всех муниципалитетах.
Для участия в акции нужно зарегистрироваться на сайте проекта диктантпобеды.рф и выбрать площадку, где будет проходить тест.
Пройти диктант можно онлайн, в том числе через приложение для смартфона.
Ранее НСН сообщала, что Новосибирская область примет участие в «Диктанте Победы».